Путин подписал закон об уточнении порядка утверждения уставов и атаманов казачьих обществ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка утверждения атаманов войсковых казачьих обществ, назначению и освобождению от должности атамана всероссийского казачьего общества. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, "атаман войскового казачьего общества избирается высшим органом управления казачьего общества сроком на пять лет и утверждается президентом Российской Федерации" по представлению Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Атаман всероссийского казачьего общества назначается и освобождается от должности главой государства по представлению данного ведомства.

Президент также наделяется полномочиями по определению порядка согласования и порядка утверждения уставов казачьих обществ. Порядок утверждения атаманов казачьих обществ, за исключением войсковых и всероссийского, будет определять ФАДН.