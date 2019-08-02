Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет искать пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству. Документ в пятницу опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к закону, подготовленной на этапе рассмотрения в парламенте, в поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную ситуацию. Поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи.

Согласно закону, для использования такой возможности будет необходимо письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, а также мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вынесенное в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем ребенке. В этом случае допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и оборудованием, а также о местоположении данного устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда в течение суток.

В течение 48 часов с момента начала розыска правоохранители будут обязаны получить судебное решение либо прекратить поиски.

"Значительное количество пропавших несовершеннолетних имело при себе мобильные устройства (мобильные телефоны, планшетные компьютеры, умные часы), снабженные системой определения координат. В первые часы и даже дни пользовательское оборудование бывает включенным, что позволяет принять экстренные меры для нахождения ребенка", - отмечалось в пояснительной записке.

До утверждения этого закона у полицейских не было правовых возможностей в случае обращения родителей или иных законных представителей пропавшего ребенка без предварительного решения суда попытаться установить его местонахождение на основе геолокационных данных.