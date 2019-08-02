СМИ: рэпер A$AP Rocky после освобождения улетел из Швеции

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Американский рэпер A$AP Rocky, обвиняемый в Швеции в избиении, покинул королевство в пятницу на частном самолете. Об этом в пятницу сообщает газета Expressen.

"Самолет должен был уже подняться в воздух", - отмечает издание.

A$AP Rocky поблагодарил в Instagram всех, кто его поддерживал во время судебного процесса. "Я не могу описать, как я благодарен", - прокомментировал он.

На первых размещенных в социальных сетях фото рэпер празднует освобождение с друзьями.

Мировая звезда A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня. Артист был задержан 3 июля, шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против него и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться.

A$AP Rocky отпустили в пятницу из-под стражи в ожидании вердикта. Решение по делу будет объявлено 14 августа в 15:00 мск. По мнению экспертов-юристов, освобождение из-под стражи не является признаком вердикта о невиновности обвиняемых. Они все равно могут быть приговорены, например, к заочному сроку.