Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дает им право на получение ежемесячных выплат и материальных льгот.

Закон наделяет ополченцев Дагестана статусом ветеранов боевых действий, предусматривая ежемесячную денежную выплату и предоставление ряда льгот по ЖКХ. Он также дает право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы ополченцам, получившим ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана.

К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций. Изначально в парламенте обсуждали предоставление этой группе лиц только нематериальных льгот, но во втором чтении в Госдуме закон дополнили положениями о материальных льготах.

Документ предусматривает широкий перечень мер соцподдержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители - ополченцы.