Путин подписал закон о реестре недобросовестных опекунов и приемных родителей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федерального реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Документ, опубликованный в субботу на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Изменения вносятся в Семейный кодекс РФ и закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Документ направлен на совершенствование структуры и порядка формирования такого банка данных. Закон определяет порядок включения в него информации о лицах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, а также о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.

Внесение предлагаемых изменений обусловлено отсутствием взаимного обмена между компетентными органами сведениями о вышеуказанных лицах. Утвержденные нововведения должны исключить передачу детей на воспитание лицам, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, что отвечает интересам детей, отмечала ранее зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.