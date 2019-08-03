Число пациентов с ВИЧ-инфекцией в России за 10 лет увеличилось почти в полтора раза

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекцией за 10 лет в России увеличилось почти в 1,5 раза, при этом детская заболеваемость снизилась. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

Согласно данным Минздрава, число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2018 году составило 85 995, при этом в 2008 году эта цифра была почти в 1,5 раза ниже - 58 591.

Наибольшее число пациентов с ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения зафиксировано в Иркутской (200,6), Кемеровской (165) областях и Пермском крае (152,1). Наименьшее число новых пациентов с этим диагнозом в республиках Дагестан (8,1), Ингушетия (8,2), Калмыкия (8,4). Ранее сообщалось, что более 20 тыс. инфицированных ВИЧ россиян умерли в 2018 году. Смертность от ВИЧ в прошлом году выросла на 2,2% по сравнению с 2017 годом.

Уровень детской заболеваемости ВИЧ, наоборот, демонстрирует позитивную динамику. В 2018 году диагноз был впервые поставлен 977 детям в возрасте до 17 лет, в 2008 году эта цифра составила 1249.

Положительная динамика зафиксирована и по уровню социально обусловленных заболеваний у детей в 2018 году. Согласно данным, опубликованным в сборнике, заболеваемость детей в возрасте 0-17 лет в этой сфере снизилась по всем показателям. По данным Минздрава, 2918 детей болели туберкулезом в 2018 году, в 2017 эта цифра составила 3343. Снижения показателей также произошли по таким заболеваниям как психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (45 детей в 2018 году, 72 - в 2017), синдром зависимости от наркотических веществ (178 в 2018 году против 211 в 2017), синдром зависимости от ненаркотических веществ (97 в 2018 году, 102 в 2017), сифилис (247 детей в 2018 году, 393 в 2017), гонококковая инфекция (381 в 2018, 432 в 2017).

При этом у детей в возрасте от 15 до 17 лет зафиксировано повышение заболеваемости синдромом зависимости от ненаркотических веществ - 81 ребенок в 2018 году против 69 в 2017 году.