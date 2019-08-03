Международный центр киберспорта появится в городе Санья на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Южнокитайский курортный город Санья в провинции Хайнань создаст международный центр для любителей компьютерного спорта. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", инвестиции в проект превысят 4,78 млрд юаней ($696 млн).

Программа реализуется при участии местных властей и компании по развитию культуры и спорта "Икэ".

Предполагается, что спецзона площадью 742,5 тыс. кв метров привлечет внимание молодежи и обеспечит хорошую прибыль не только участникам проекта, но и целому ряду отраслей города, ориентированных на широкий потребительский рынок. План развития этой территории также предусматривает развитие туризма и сферы отдыха для профессионалов компьютерного спорта.

В июне администрация Хайнани провозгласила новую политику по стимулированию киберспорта. В ближайшее время на ее осуществление будет выделено около 1 млрд юаней (более $146 млн) и предприняты меры для привлечения капитала, эффективного распределения трудовых ресурсов, смягчения налогообложения и миграционного законодательства, организации состязаний в виртуальной сети, информационного обеспечения.

Согласно прогнозам китайской корпорации "Тенсент", число любителей компьютерного спорта в КНР в текущем году должно превысить 350 млн человек.