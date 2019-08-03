В Хабаровске возведут временную дамбу из-за повышения уровня воды в Амуре

ТАСС, 3 августа. Власти Хабаровского края приняли решение построить временную дамбу в одном из районов административного центра региона, в котором при прохождении паводка есть вероятность подтопления жилых домов. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Ширина сооружения составит 6 м, длина - 130 м. Дамба будет перекрывать десятиметровый уровень. Для этого только на дно уложат свыше 10 тыс. т песка. Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.

По данным правительства, для Хабаровска сохраняется прогноз уровня воды в Амуре в 580-630 см. Угроза подтопления жилых домов существует при уровне воды от 6 м.

В субботу уровень Амура у Хабаровска составляет 411 см, прибавив 20 см. В ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем еще на 40-50 см. По данным МЧС, происходит постепенное подтопление островных территорий левобережья города Хабаровска - островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.