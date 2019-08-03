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Путин поручил Минобороны заниматься увековечением памяти погибших при защите Отечества

Изменение внесено в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в полномочия Минобороны проведение работ по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное указом президента Российской федерации от 16 августа 2004 г. <...> изменение, дополнив пункт 7 подпунктом 44.1 следующего содержания: [Минобороны] осуществляет работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества", - говорится в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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