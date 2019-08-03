Экомузей создадут на базе усадьбы фабриканта Асеева в Рассказове Тамбовской области

ТАМБОВ, 3 августа. /ТАСС/. Экомузей создадут на базе восстановленной усадьбы фабриканта Василия Асеева в Рассказове Тамбовской области. К работе планируют привлечь местных жителей, которые могут помочь в восстановлении парка, утраченных интерьеров и утвари особняка, сообщила в субботу ТАСС директор усадьбы Лариса Булгакова.

"Поскольку у нас нет собственной экспозиционной коллекции, мы планируем создать многофункциональный культурно-досуговый и просветительский центр с несколькими залами для постоянной экспозиции, в основе которого будет лежать идея экомузея. Для нас экомузей - это, прежде всего, отношение между природой и людьми, между наследием и людьми. Мы хотим развивать тему отношений людей, живущих здесь, рядом с этим местом, где они росли, где видели разорение, а потом и возрождение этой усадьбы, и где они будут участвовать в ее создании и наполнении утраченных интерьеров, парка", - сказала Булгакова.

Она уточнила, что помимо комнат, залов и будуара, планируется восстановить интерьеры ванной комнаты, винного погреба, кухни. Также в планах воссоздать рецепты блюд семьи Асеевых, которыми планируют угощать туристов. По данным администрации усадьбы Асеева, в текущем году музей с экскурсиями посетили более 3 тыс. туристов. К 2021 году этот показатель намерены довести до 22 тыс. в год.

"Как оказалось, людям очень интересно, как был устроен быт тех лет, как отапливались комнаты, как выглядели туалет, ванная, кухня, как работал лифт. Мы планируем готовить на этой кухне по старинным рецептам и подавать эти блюда гостям. Для этого будем проводить мероприятия в формате званных обедов, вечеров у камина, гастрономия сейчас очень популярная, и мы не будем от этого отказываться", - отметила директор усадьбы.

Как рассказал ТАСС начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев, Минкульт РФ согласовал передачу рассказовской усадьбы Асеева в собственность Тамбовской области. "Для нас это очень важно, поскольку до этого содержание этой территории было очень затруднительным, даже элементарная уборка проходила путем субботников, приходилось привлекать общественность. Мы не могли сюда ввести садовников, которые следили бы за территорией, потому что это было бы нецелевым использованием средств, теперь эта проблема будет снята", - сказал Голубев.

История усадьбы

Купеческая династия Асеевых ведет свое начало с середины XIX века. В 70-х XIXстолетия двоюродные братья Василий и Михаил Асеевы купили небольшую суконную фабрику недалеко от Рассказово, основав торговый дом "Братья М. и В. Асеевы". Позднее в промышленное объединение вошли несколько заводов в Семипалатинской и Харьковской областях. До революции Василий Асеев занимался благотворительностью, входил в состав попечительского совета тамбовских приютов и являлся старостой церкви. После революции в 1918 году все его имущество было национализировано, семья была вынуждена покинуть Россию, переехав в Австрию.

Усадьба Василия Асеева в Рассказове была построена в 1906 году по проекту известного в те годы московского архитектора Льва Кекушева. Огромный усадебный комплекс, включающий в себя парк, пруд и прочие усадебные постройки, в 1990-е годы был разрушен и разграблен. В 2011 году началась масштабная реставрация дома, которая завершилась в 2016 году, для посещений особняк открыли лишь в декабре 2018 года. В настоящий момент руководство музея работает над концепцией развития усадебного комплекса.