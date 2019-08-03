СМИ: аэропорт Хитроу отменил 172 рейса из-за забастовки

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Забастовка членов британского профсоюза Unite, намеченная на 5 и 6 августа, вынудила администрацию лондонского аэропорта Хитроу отменить 172 авиарейса в эти два дня. Как сообщила в субботу вещательная корпорация Би-би-си, профсоюз отверг очередное предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников, однако новый раунд переговоров должен пройти в течение дня и забастовка не состоится, если стороны договорятся.

В Хитроу пока не сообщают о том, какие именно рейсы отменены, однако, как отмечает Би-би-си, затронуты будут больше 90 авиаперевозчиков. Администрация аэропорта рекомендует пассажирам уточнять у авиакомпаний, будет ли отменен тот или иной рейс, а также прибывать в аэропорт как минимум за два-три часа до вылета. В Хитроу добавили, что за отмененные рейсы авиакомпании могут предоставить своим клиентам компенсации.

По словам представителей Unite, в стачке в общей сложности может принять участие до 2,5 тыс. человек - сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб Хитроу. Если договоренность о повышении уровня оплаты их труда так и не будет достигнута, очередная забастовка состоится 23 и 24 августа. По оценкам профсоюза, 48-часовая забастовка обойдется аэропорту по меньшей мере в £4,6 млн ($5,6 млн).