Минздрав заявил об увеличении числа детей с инвалидностью

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число детей с инвалидностью за 2018 год в России увеличилось почти на 20 тыс. по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

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Согласно данным сборника министерства, число детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 17 лет в 2018 году составило 586 855, что почти на 20 тыс. больше в сравнении с прошлогодним показателем - 568 523.

При этом процент проживающих детей с инвалидностью в интернате уменьшился, 10,4% в 2018 году против 11% в 2017-м.

Как и в 2017 году, большая доля детей с инвалидностью приходится на возраст от 10 до 14 лет, в 2018 году эта цифра составила почти 200 тыс.

Психические расстройства и расстройства поведения являются самыми частыми заболеваниями, вызывающими инвалидность, как в 2018-м, так и в 2017 году (52,7 и 50,6 соответственно на 10 тыс. населения).