Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях протеста

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) могут лишиться права на обучение в нем, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста. Об этом ТАСС в субботу заявил ректор МПГУ Алексей Лубков.

"Конечно, это (участие в несанкционированных акциях - прим. ТАСС) может отразиться на их судьбе, потому что по нашим уставам университетским существуют такие положения, такие нормы, что если это будет грубое правонарушение, то это несовместимо с дальнейшим обучением", - сказал он.

Ректор предостерег студентов от участия в несанкционированных акциях. "Если уж они туда идут, то я бы попросил вести себя в рамках правового поля и никоим образом не поддаваться на провокации, которые могут отразиться, прежде всего, на их личной судьбе", - сказал Лубков.

Он подчеркнул, что лично не видит "ничего хорошего" в таких акциях ни для участников, ни для организаторов, "да и в целом для всей нашей атмосферы в стране".

"Надо вести спокойный диалог в рамках правового поля, соблюдать (законы - прим. ТАСС) и никоим образом не раскачивать общественную ситуацию в ту или иную сторону", - заключил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ.