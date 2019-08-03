Согласованная акция собрала у Финляндского вокзала в Петербурге до 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Согласованная акция собрала на площади Ленина у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге до 1 тыс. человек. Такие данные привели журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В митинге, который проходит сегодня в Санкт-Петербурге на площади Ленина, принимает участие до 1000 человек", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Как сообщает городская прокуратура, об акции в Калининском районе организаторы заранее уведомили местную администрацию, ее проведение не противоречит закону. Однако прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что в интернете распространялись призывы "по окончании данного мероприятия осуществить действия, противоречащие федеральному законодательству", в связи с чем ведомство вынесло предостережение лицам, которые призывали к незаконным действиям.