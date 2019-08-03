Новый учебный комплекс Высшей школы экономики сможет принять до 6 тыс. студентов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. До 6 тыс. студентов смогут обучаться в кампусе Высшей школы экономики в центре Москвы с нового учебного года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее пресс-служба ВШЭ сообщала, что новый комплекс рассчитан на 3,5 тыс. студентов.

"Общее число мест в аудиториях - 3,5 тыс., но с учетом работы по сменам ежедневно в комплексе будут обучаться до 6 тыс. студентов", - уточнили в пресс-службе.

Основной кампус Высшей школы экономики на Покровском бульваре, 11 представляет комплекс из 13 зданий, он начнет работать с нового учебного года. Сюда переедут факультеты экономических и компьютерных наук. Ожидается, что работать тут будут 1,5 тысячи преподавателей, аспирантов и сотрудников университета.

"Комплекс включает отреставрированный дом-усадьбу Дурасова - редкий памятник архитектуры Москвы, уцелевший в пожаре 1812 года. Теперь в восстановленных интерьерах начала 19 века будут работать ученые советы Вышки, проводиться международные конференции и семинары", - говорится в поступившем в ТАСС пресс-релизе.

Общая площадь кампуса - больше 100 тыс. кв. м, в том числе 78 тыс. - учебно-лабораторные площади.