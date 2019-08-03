СПЧ не зафиксировал жестокости со стороны силовиков в ходе незаконной акции в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не фиксирует случаев проявления жестокости со стороны правоохранительных органов на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили ТАСС в субботу члены СПЧ Александр Брод и Кирилл Кабанов.

"Относительно задержаний <...> это вынужденная мера, поскольку Бульварное кольцо и прилегающие площади - места проведения досуга, случаи применения спецсредств и жестокого обращения с гражданами пока неизвестны, будем проверять информацию, работать с обращениями граждан, если таковые поступят", - сказал Брод.

Он добавил, что представители СПЧ с 14:00 мск находятся на Бульварном кольце и следят за происходящим. По мнению Брода, общественные и политические силы должны отговаривать москвичей и гостей города от участия в несогласованных акциях, в ходе которых могут быть "действия провокаторов".

"Я на самом деле, честно говоря, опасался и думал, что ситуация будет намного жестче. Но полиция сейчас действовала адекватно, в связи с той ситуацией, которая есть. Серьезного количества людей нет, угроз нет, задерживаются те, кто провоцирует какие-то события и ведет себя неадекватно по отношению к закону", - подчеркнул Кабанов. Он также отметил, что на данный момент не зафиксировано случаев проявления жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Брод также добавил, что СПЧ проверяет проверяет информацию о задержании главы комиссии Игоря Каляпина.

"О задержании Каляпина сообщают СМИ, в переписке членов СПЧ также прошла эта информация, подробностей пока не знаем. Сейчас будем все это узнавать, подтвердилась ли информация о его задержании, при каких обстоятельствах это произошло и так далее", - сказал Брод.

Количество протестующих уменьшается

Как отметила в беседе с ТАСС вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, количество протестующих в Москве с каждым новым митингом снижается.

"Количество участников акций в Москве снижается. Смотрим на каждый следующий митинг и видим, что людей все меньше и меньше. Это свидетельствует о том, что такого количества сторонников, о котором оппозиционные кандидаты говорили, у них просто нет", - сказала Федорова.

Она отметила, что в центре столицы в субботу были задержания, при этом сотрудники полиции, по ее мнению, действовали в рамках закона.

Акция протеста

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы в субботу приняли участие порядка 350 человек, 30 были задержаны. Неделю назад, 27 июля, в подобной акции участвовали порядка 3 тысяч человек, более 1 тысячи были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест.

Власти заранее предостерегли участников акции 3 августа об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.

В новость были внесены изменения (17:49 мск) - добавлена информация о возможном задержании главы комиссии СПЧ.