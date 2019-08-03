В МГУ поступили 10 тыс. человек в 2019 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. абитуриентов поступили в этом году в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. При этом четверть из них являются победителями школьных олимпиад, сообщил ТАСС ректор вуза, академик РАН Виктор Садовничий.

"Мы очень довольны, мы будем зачислять 10 тыс. студентов, сегодня зачислили порядка 80%", - сказал он. Этот показатель находится примерно на уровне 2018 года.

По словам Садовничего, поступившие в МГУ в среднем получили на ЕГЭ 85 баллов, а у многих результат еще выше.

"Очень много ребят - около 2,5 тыс. - победители олимпиад. У нас семь призеров международных [олимпиад]. А на факультете вычислительной математики и кибернетики три парня имеют 100 баллов по трем ЕГЭ и еще на 100 баллов сдали наш экзамен. То есть очень сильные ребята, очень умные. Мы можем радоваться тому, как успешно начнем новый учебный год", - сказал собеседник агентства.

Студенты и митинги

Говоря о возможном участии студентов МГУ в несанкционированной акции, которая прошла в субботу в центре Москвы, Садовничий вспомнил слова своего учителя Андрея Колмогорова, одного из крупнейших математиков прошлого века.

"Я вспоминаю слова своего учителя Колмогорова Андрея Николаевича: когда я был студентом, лидером, придумывал всякие акции, он мне говорил: "Виктор, стань хорошим специалистом, тогда к твоему мнению будут прислушиваться и ты сможешь высказывать это мнение авторитетно и полезно. Я надеюсь тебя увидеть доктором наук". Так и случилось", - сказал ректор МГУ.

По его мнению, чтобы отстаивать какую-то точку зрения, нужно иметь хорошие знания в области политологии, социологии, конфликтологии.

Садовничий также предложил вспомнить российскую историю: тогда во время революции 1905 года ректор Московского университета Сергей Трубецкой преградил своим студентам выход из здания вуза на Моховой улице на Манежную площадь, где проходили беспорядки. По словам собеседника агентства, поступок Трубецкого стал "классическим для ректорского корпуса, потому что главная забота ректора - забота о здоровье студентов, их хорошем будущем".

Он выразил надежду, что нынешние студенты МГУ будут следовать закону. "Ребята умные, все должны понимать. Конечно, лучше всего сейчас готовиться к началу нового учебного года <...> Я считаю, что все надо делать по правилам, по закону и не нарушать, тогда жизнь будет богаче. Вот к этому я бы и призвал моих дорогих студентов", - заключил ректор.

Об акции в Москве

По последним данным полиции, несанкционированная акция в Москве 3 августа собрала около 1,5 тыс. человек, за участие в ней были задержаны порядка 600 человек. Неделю назад, 27 июля, на подобную акцию пришли порядка 3 тыс. человек, из которых около 1 тыс. задержали.

Власти заранее предостерегли участников субботней акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.