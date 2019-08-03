Общественные наблюдатели отметили, что незаконная акция в Москве прошла спокойно

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Общественные наблюдатели на несанкционированной акции в Москве в субботу отметили более спокойное поведение ее участников и полицейских, чем на аналогичном мероприятии 27 июля. Об этом сообщил ТАСС член Общественной палаты (ОП) Москвы Вадим Ковалев.

"Не получалось быть везде, могу только ручаться за то, что лично видели - были на Пушкинской и на Трубной [площадях]. Сегодня что со стороны тех, кто выходил на эти акции, что со стороны полиции было больше спокойствия [чем на аналогичном мероприятии 27 июля]. Полиция не применяла излишней жестокости. Я ничего подобного не видел. Протестующие или гуляющие также не распыляли газ, ничем не бросались, никакие лозунги не выкрикивали", - сказал Ковалев.

"Поскольку все это проходит в центральной части города, где довольно много и просто гуляющих, и туристов, был такой распространенный момент: туристы или москвичи, которые там живут или гуляют, не знали о том, что планируется в центре, или не придали этому значение, они оказывались в эпицентре этих ограждений, не могли попасть на свой маршрут", - добавил общественный наблюдатель.

Ковалев считает, что акции и митинги следует проводить на проспекте Академика Сахарова, где митингующие не помешают москвичам, которые в данных акциях не участвуют.

"Порядка пяти часов понаблюдали, начиная с двух часов дня. Наблюдение, конечно, важно и нужно. В какие-то моменты такое взаимодействие людей, нейтральных с полицией, и с теми, кто вышел на эту акцию, может существенно снижать накал. Мы сейчас с коллегами обязательно обсудим, как мы эту ситуацию увидели. Будем надеяться, что продолжим наблюдение в интересах москвичей, если подобные акции будут", - также рассказал Ковалев.

Общественные наблюдатели

Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму VII созыва Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что члены Общественной палаты Москвы получили статус наблюдателя на массовых мероприятиях. Об этом достигнута договоренность между ОП Москвы и начальником ГУ МВД по столице Олегом Барановым.

По словам Венедиктова, полномочия наблюдателя позволяют ему проверять условия содержания в автозаках и контактировать с полицией.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.