Адвокаты готовы оказать юридическую помощь задержанным на несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Адвокаты готовы оказать задержанным на несанкционированной акции в центре Москвы юридическую помощь. Об этом ТАСС сообщил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко.

"Сегодняшние события показывают, что адвокаты, как врачи, вне зависимости от собственных убеждений готовы оказать квалифицированную юридическую помощь. Надеемся, что наши московские коллеги приложат все возможные усилия для системного решения этой проблемы", - сказал Пилипенко.

По данным полиции, в несогласованной акции в центре Москвы приняло участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.