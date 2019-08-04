В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По его сведениям, 70-летняя жительница соседней с Токио префектуры Сайтама вернулась из поездки 31 июля. Через три дня она обратилась в больницу с жалобами на сильный жар. В тот же день вечером температура у нее поднялась до 39,2 градуса.

Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений Токио. Врачи взяли у женщины необходимые анализы. На данный момент тест на малярию дал отрицательный результат. Наличие или отсутствие вируса Эбола пока подтвердить не удалось.

Как сообщает агентство Kyodo, в центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан специальный офис связи, который будет получать всю информацию об этом случае. Также глава правительства распорядился обеспечить карантин и необходимое лечение женщины.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа 2018 года. За минувшие 12 месяцев там было зарегистрировано более 2600 подтвержденных случаев заражения этой болезнью. Эбола передается людям от диких животных. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась смертность от 25% до 90%.