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Fox: в аэропорту Сан-Франциско с 20 августа запретят продажу воды в пластиковых бутылках

Запрет распространится на все точки продажи бутилированной воды на территории воздушной гавани

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Продажа воды в пластиковых бутылках будет запрещена в международном аэропорту Сан-Франциско (штат Калифорния) в рамках борьбы за экологию. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News.

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По его данным, запрет вступит в силу 20 августа и распространится на все точки продажи бутилированной воды на территории воздушной гавани. Ее нельзя будет приобрести в ресторанах, кафе и автоматах. Пассажирам будет рекомендовано приносить с собой многоразовые бутылки, также им будут предложены для покупки алюминиевые или стеклянные емкости.

На данный момент неизвестно, будут ли нарушители нового правила подвергаться каким-либо штрафным санкциям. Как заявил представитель аэропорта Даг Якел, в управлении аэропорта надеются, что "в этом не будет необходимости".

Телеканал подчеркивает, что в аэропорту уже действует ограничение на продажу еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков. Калифорния идет в авангарде американских штатов в усилиях по защите окружающей среды, в частности, по борьбе с одноразовыми изделиями из пластика. В 2014 году власти штата первыми в стране приняли закон о запрете на использование полиэтиленовых пакетов.

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