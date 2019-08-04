Китайский город Санья объявил набор волонтеров для VI Азиатских пляжных игр

САНЬЯ /Китай/, 4 августа. /ТАСС/. Город-курорт Санья (южнокитайская провинция Хайнань) объявил набор волонтеров для обеспечения VI Азиатских пляжных игр, которые состоятся там с 28 ноября по 6 декабря 2020 года. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

"В ходе подготовки волонтеры получат информацию не только о предстоящих соревнованиях, но и о китайской традиционной культуре, они приобретут навыки общения на иностранном языке и познакомятся с правилами этикета", - цитирует портал вице-мэра Саньи Чжоу Цзюня. "Мы также планируем использовать инновационные методы подготовки, что позволит волонтерам пройти теоретическое обучение и практику удаленно", - добавил он.

По словам Чжоу Цзюня, организаторы Игр намерены привлечь порядка 4 тыс. волонтеров. Все они будут поделены на четыре основные группы. Первая будет отвечать за создание и продвижение имиджа Саньи, в частности за организацию соответствующих мероприятий, разработку рекламных плакатов и видеороликов.

Волонтеров во второй группе планируется задействовать в организации Игр, фотосъемке соревнований и оказании помощи в логистике.

В третью группу войдут люди, которые будут участвовать в организации церемоний открытия и закрытия Игр, работе медиацентра, оказании помощи при встрече гостей в аэропорту и гостиницах. Четвертой группе добровольцев предстоит работать в общественных местах, торговых центрах и на территории туристических достопримечательностей Саньи для информирования жителей и гостей города о соревнованиях.

Подать заявку на участие в волонтерской программе можно на официальном сайте Игр до 25 августа текущего года.

Об Играх

Азиатские пляжные игры - спортивные соревнования, проводимые один раз в два года среди атлетов из стран Азии. Традиционно в рамках Игр проходят соревнования по водным видам спорта (плавание, парусный спорт, водное поло), пляжным вариантам некоторых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, самбо, бодибилдинг, гандбол), а также смешанным видам, представляющим собой комбинацию из состязаний на суше и воде.

Впервые Азиатские пляжные игры состоялись в 2008 году на Бали в Индонезии. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году Игры прошли в городе Хайян (восточнокитайская провинция Шаньдун). В разные годы состязания также проводились в Омане (2010), Таиланде (2014) и Вьетнаме (2016).