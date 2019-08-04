Статус безвестно отсутствующих получили уже более 1 тыс. алиментщиков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. продолжительное время скрывающихся алиментщиков получили в России статус безвестно отсутствующих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

"По имеющейся в ФССП России информации, за 1,5 года безвестно отсутствующими признаны 1 тыс. 158 должников по алиментным обязательствам", - сообщили в ФССП.

В марте 2018 года в закон "Об исполнительном производстве" были внесены поправки, позволяющие через суд признать должника по алиментам, чей розыск оказался безрезультатным в течение года, безвестно отсутствующим. Это дает право его несовершеннолетним детям и престарелым родителям получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. Имущество такого должника может быть передано в доверительное управление, а сам гражданин снят с регистрации в качестве собственника жилого помещения. Уже спустя два месяца после введения этой нормы, к июлю 2018 года, в суды было подано 381 заявление о признании должников безвестно отсутствующими, 129 из которых (34%) суды удовлетворили.

"После того как суд признает должника по алиментам безвестно отсутствующим, исполнительное производство прекращается судом, о чем судебный пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление. Исполнительные действия, в том числе розыск должника по прекращенному исполнительному производству, не осуществляются, - пояснили ТАСС в ФССП. - В случае явки или обнаружения места пребывания должника, признанного безвестно отсутствующим, и отмены судом соответствующего решения исполнительное производство может быть возобновлено".

По оценкам приставов, на момент принятия закона такой статус могли получить 4 тыс. алиментщиков. В 2018 году в розыске находились 107,6 тыс. алиментщиков, из них разыскали 52,9 тысячи.