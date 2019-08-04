Медведев поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня железнодорожный транспорт - мощная, современная, технологичная отрасль, развитие которой исключительно важно для экономического роста и повышения уровня жизни людей", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что для модернизации железнодорожной инфраструктуры работники отрасли используют новейшие достижения науки и техники цифровой эпохи. "[Вы] внедряете инновационные разработки в сфере логистики и управления, развиваете высокоскоростное движение, обновляете парк подвижного состава, - отметил премьер. - Ваш ежедневный самоотверженный труд, профессионализм и ответственность позволяют обеспечивать надежную и безопасную работу железных дорог, осуществлять масштабные национальные проекты".

Глава правительства выразил особую благодарность ветеранам отрасли, которые хранят ее традиции и передают свой опыт молодому поколению железнодорожников и пожелал крепкого здоровья, успехов и благополучия.

4 августа 2019 года в РФ отмечается День железнодорожника. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в России получили свой профессиональный праздник. Он был учрежден приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова в 1896 году и первоначально отмечался 25 июня (по старому стилю) - в день рождения императора Николая I, в ходе правления которого была открыта первая в России железная дорога. В последний раз устанавливался указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Ныне также отмечается в ряде стран бывшего СССР.

В День железнодорожника работникам отрасли традиционно вручаются государственные и профессиональные награды, проводятся различные фестивали, выставки и праздники, устраиваются поездки на действующих паровозах и других транспортных средствах.