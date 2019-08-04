У госпитализированной в Токио японки не обнаружили вирус Эбола

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Пожилая японка, госпитализированная в воскресенье в Токио с подозрением на болезнь, вызываемую вирусом Эбола (БВВЭ), оказалась ею не заражена. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

"Поскольку женщина недавно была в Конго, и у нее был диагностированы симптомы лихорадки, мы решили проверить ее на наличие Эболы. Проведенные анализы показали отрицательный результат. Пока что она будет оставаться в больнице, и мы продолжим следить за ее состоянием", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что 70-летняя жительница соседней с Токио префектуры Сайтама была госпитализирована через несколько дней после возвращения из Демократической Республики Конго (ДРК) 31 июля. У нее был сильный жар больше 39 градусов, и у врачей возникло подозрение на наличие БВВЭ. В центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан специальный офис связи для получения всей информации об этом случае.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. За минувшие 12 месяцев там было зарегистрировано более 2600 подтвержденных случаев заражения этой болезнью. Эбола передается людям от диких животных. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась смертность от 25% до 90%.