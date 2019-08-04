Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Текст поздравительной телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"На протяжении почти 200 лет история России тесно связана с развитием железных дорог, которые объединили ее от западных рубежей до Дальнего Востока, стали важным звеном отечественной транспортной инфраструктуры, - говорится в поздравлении. - Во многом благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников - за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы".

Президент отдельно отметил работу железнодорожников во время международных спортивных мероприятий и крупномасштабных государственных проектах по строительству. "Блестящая работа по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу, XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство магистрали в Крым - вот лишь немногие знаковые достижения железнодорожников за последнее время, - указал Путин. - И конечно, особо отмечу такое крупное событие, как 45-летие начала возведения БАМа, которое мы отмечали совсем недавно".

Путин также отметил важность железнодорожного транспорта в развитии национальной экономики и социальной сферы и обеспечении связи между городами и регионами страны.

О Дне железнодорожника в России

4 августа 2019 года в РФ отмечается День железнодорожника. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в России получили свой профессиональный праздник. Он был учрежден приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова в 1896 году и первоначально отмечался 25 июня (по старому стилю) - в день рождения императора Николая I, в ходе правления которого была открыта первая в России железная дорога. В последний раз устанавливался указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Ныне также отмечается в ряде стран бывшего СССР.

В День железнодорожника работникам отрасли традиционно вручаются государственные и профессиональные награды, проводятся фестивали и выставки.