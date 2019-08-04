Россияне попадали в базу судебных приставов за курение более 700 тыс. раз

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россияне свыше 700 тыс. раз попадали в базу данных Федеральной службы судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах. Об этом ТАСС сообщили в ФССП России.

"В ФССП России с октября 2013 года [когда в России ввели штрафы за курение] по 2019 год на принудительном исполнении находилось 706,7 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение установленного законодательством запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, предусмотренных ст. 6.24 КоАП РФ", - сообщили в ФССП.

Материалы о взыскании штрафов с курильщиков стали поступать приставам с 2014 года. "В 2014 году поступило 29,5 тыс. таких исполнительных документов, в 2015 году - 120 тыс., в 2016 году - уже 212,3 тыс.", - уточнили в ведомстве. Затем число должников по штрафам за курение стало снижатьcя: в 2017 году приставам поступило 190,5 тыс. таких документов, в 2018 году - 154,4 тыс. Общая сумма взыскивавшихся штрафов с курильщиков за пять лет составила около 500 млн рублей.

Штрафы за курение были введены в России с октября 2013 года - от 500 до 1,5 тыс. рублей за курение на территории школ, вузов, поликлиник, больниц, стадионов, на остановках общественного транспорта, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на расстоянии менее 15 м от входов в помещения железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, речных портов и станций метро, в электричках и поездах дальнего следования, в самолетах и теплоходах, а также на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в гостиницах, кафе, ресторанах, на территории пляжей, в помещениях рынков и магазинов, органов власти и местного самоуправления и социальных служб. Отдельный размер штрафа - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей - предусмотрен за курение на детских площадках.