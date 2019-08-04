После матча ФК "Зенит" и "Краснодар" к ответственности привлекли 17 болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. После матча петербургского футбольного клуба "Зенит" и "Краснодара", который прошел в субботу на "Газпром-Арене", к административной ответственности привлекли 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"17 болельщиков были привлечены к административный ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было", - сказал представитель ведомства.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в субботу. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

В пресс-службе ФК "Зенит" сообщили, что проведут расследование инцидента, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.