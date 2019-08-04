Режим повышенной готовности ввели из-за дождей в половине районов Пермского края

ТАСС, 4 августа. Режим повышенной готовности ввели в 23 из 46 городских округов и муниципальных районов Пермского края для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с обильными дождями. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю

"Режим ЧС действует на одной территории - в Нытвенском районе, подтоплений жилых домов там нет, подтоплены только территории. Еще в 23 городских округах и районах введен режим повышенной готовности", - отметила собеседница агентства.

Режим повышенной готовности введен, в частности, в Перми, Березниках, Губахе, Кизеле, Кудымкаре.

В Нытвенском районе Пермского края есть риски, что сельхозпредприятия не успеют заготовить достаточное количество кормов.