Минздрав назвал регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Москва, Пермский край, Челябинская и Московская области вошли в число регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в 2018 году впервые поставили диагноз "психическое расстройство", связанный с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

Согласно данным сборника, наибольшее число пациентов с впервые установленным диагнозом "психотические расстройства", связанные с употреблением алкоголя, зафиксировано в Москве - 2886 пациентов. Почти столько же в Московской области - 2827. Дальше следуют Пермский край (2499) и Челябинская область (2430). Также большое количество пациентов с подобным диагнозом зафиксировано в Башкортостане (2292).

Наименьший показатель у Ингушетии, там за 2018 год зарегистрирован лишь один пациент с таким диагнозом. Небольшое число пациентов также установлено в Чечне (59), Ненецком автономном округе (80) и Карачаево-Черкесии (101).

Ранее сообщалось, что число людей, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, уменьшилось в России в 2018 году на 4% по сравнению с показателем 2017 года.