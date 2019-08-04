Состояние отравившихся детей в подмосковном молодежном центре удовлетворительное

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья восьмерых детей, доставленных в больницу из-за кишечной инфекции из молодежного центра при доме отдыха "Олимп" в Коломенском городском округе Подмосковья, оценивается врачами как удовлетворительное. Шесть детей могут быть отпущены домой, сообщил ТАСС в воскресенье начальник подмосковного управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №4 Олег Митин.

"На данный момент [в больнице] находятся 8 детей. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, причем шестерых мы уже готовы отдать родителям. Поскольку пока еще нет результатов обследования бактериологического и вирусологического, поэтому они в организованный коллектив не могут быть направлены, а домой ради Бога. За двумя остальными, мы считаем, что еще денечек надо присматривать", - сказал Митин.

Собеседник агентства добавил, что вечером будут готовы анализы и завтра можно будет назвать дату выписки.