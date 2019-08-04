Сотрудник ОМОН пострадал при столкновении с фанатами на матче ФК "Зенит" - "Краснодар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудник ОМОН пострадал во время стычки с болельщиками у стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, где в субботу вечером прошел матч между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар". Как сообщили журналистам в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, в бойца кинули тяжелый предмет.

"После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате один из бойцов ОМОН получил травму", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В управлении отметили, что пострадавшего сотрудника доставили в травмпункт, его жизни ничто не угрожает. Также в ведомстве подчеркнули, что сотрудники действовали в рамках полномочий и в соответствии с ситуацией.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в субботу. В перерыве игры произошел конфликт между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

В пресс-службе ФК "Зенит" сообщали, что проведут расследование инцидента, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем. В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщали, что всего по итогам матча к административной ответственности привлекли 17 человек, однако серьезных нарушений, по данным полиции, не было.