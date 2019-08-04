В Гидрометцентре рассказали, когда в европейскую часть России вернется летняя погода

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Температура воздуха на европейской территории России со среды достигнет 20-21 градусов, к концу первой декады августа ожидается до 24 градусов. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в среду к нам будет поступать воздух северной Атлантики, это будут умеренно-теплые воздушные массы. В ночь на среду температуры будут низкие, а дневные даже превысят 20-градусную отметку: 20-21 градус", - сказал он.

По его словам, конец первой декады будет соответствовать нормальным климатическим значениям второй пятидневки августа. "Конечно, это будет не жара, но после такой холодной погоды любое потепление будет восприниматься очень позитивно. Ночные температуры будут выше 10 градусов, в пятницу и субботу будет около 15 градусов, дневные температуры: 20-24 градуса", - подчеркнул Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра объяснил, что потепление вызвано зональными процессами. "Со среды начинается изменение в циркуляции, уральский циклон отходит, часть - на север, часть - на юг, и в умеренных широтах начинают восстанавливаться так называемые зональные процессы, то есть переносы воздушных масс вдоль широты", - сказал Вильфанд. Одним из следствий этих процессов станет увеличение вероятности облачной погоды с небольшими, а иногда интенсивными дождями. "Давление будет несколько ниже нормы, облачная погода с прояснениями и периодически дожди", - добавил он.

Как рассказал Вильфанд, до среды будет продолжать действовать циклон с центром над Уралом, который обусловливает холодную погоду на 5-8 градусов ниже нормы. "В понедельник и вторник - прохладная погода, ночные температуры - ниже 10 градусов, дневные максимальные - 15-16 градусов", - отметил он.

Похолодание после периода жаркой погоды ждет жителей Урала. "Холодная погода перемещается за Волгу, завтра низкая погода будет и в Московском регионе, и в районе верхней и средней Волги. Европейская территория постепенно приближается к нормальным значениям, а холодная погода уже будет на Урале", - сказал Вильфанд.