В Забайкалье освятили восемь ступ, посвященных жизни Будды

АЛХАНАЙ /Забайкальский край/, 4 августа. /ТАСС/. Тысячи буддистов собрались возле горы Алханай в Забайкальском крае, где прошел обряд освящения восьми культовых сооружений - ступ-субурганов, посвященных основателю этой религии Будде Шакьямуне, передает корреспондент ТАСС.

В обряде приняли участие десятки буддийских священнослужителей - как простые монахи, так и настоятели монастырей (шэрээтэ). Руководил ими Глава Буддийской традиционной Сангхи (церкви) России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.

В завершение обряда Аюшеев объяснил верующим значение субурганов. Они воздвигнуты в память о тех ступах, которые появились в Индии во времена Будды Шакьямуни и связаны с его жизнью. Четыре таких ступы были воздвигнуты там, где он родился, достиг просветления, сделал первые поучения и ушел из этого мира. Еще четыре возвели в местах, которые связанный с совершенными им чудесами.

"Присутствие на освящении ступы способствует достижению поставленных благих целей, устранению препятствий. Считается, что у ступ очень сильная энергетика, и они благоприятно воздействуют на окружающую среду", - сказали представители Буддийской традиционной Сангхе России.

Восемь ступ у горы Алханай установили возле места, которое и прежде было почитаемым среди буддистов - там, в 1991 году приземлялся вертолет с духовным лидером последователей тибетского буддизма Далай-ламой XIV, и он делал свои первые шаги по алханайской земле. И Далай-лама XIV благословил сооружение этих ступ.

После ритуала здесь же прошел чемпионат по бурятской борьбе "Большой приз Алханая", в котором участвовали как опытные борцы, так и юниоры. Гости праздники увидели и соревнования по стрельбе из лука по бурятским правилам.

Священная гора и национальный парк

Алханай - один из главных туристических объектов Забайкалья и святыня северного буддизма. Согласно буддийским поверьям, гора Алханай - это место, которое посещают высшие силы.

В 1999 году в районе горы и источника целебных вод Алханай был образован одноименный национальный парк - единственный в России комплекс культовых буддийских и природных памятников. Парк общей площадью 138 тыс. гектаров находится на южном склоне Могойтуйского хребта. В 2015 году власти Агинского Бурятского округа инициировали внесение Алханая в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк "Алханай" ежегодно посещают около 29 тыс. туристов, в том числе из стран Европы и Китая. Их привлекают и целебные воды, и природные памятники, и религиозное значение этих мест.