AFP: умер идеолог "красных хмеров" Нуон Чеа

ТАСС, 4 августа. Высокопоставленный функционер режима "красных кхмеров", правившего в Камбодже в период с 1975 по 1979 год, Нуон Чеа умер в тюрьме, где отбывал пожизненный срок, на 94-ом году жизни. Об этом в воскресенье сообщает AFP со ссылкой на камбоджийский суд.

"Мы подтверждаем, что осужденный Нуон Чеа умер вечером 4 августа", - приводит агентство слова официального представителя судебных властей.

Нуон Чеа, известный под прозвищем "Брат номер два", отдавал приказы об убийствах и пытках жителей Камбоджи после захвата власти в этой стране режимом Пол Пота в 1970-х годах. Всего в стране в 1975-1979 годах от голода, болезней, а также в результате массовых казней погибли около 1,7 млн человек. Он был арестован по обвинению в геноциде в сентябре 2007 года и также обвинялся в преследованиях верующих, убийствах, пытках и других преступлениях против человечности.

В ноябре 2018 года действующий в Пномпене международный трибунал приговорил главного идеолога режима "Демократической Кампучии" Чеа и его соратника, бывшего президента страны Кхиеу Самфана, к пожизненному заключению.