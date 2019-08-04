Джазовый дирижер Анатолий Кролл выразил соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Творчество певца Вилли Токарева, исполнявшего песни в жанре русский шансон, было своеобразным, однако все равно имело большое количество поклонников. Такое мнение о произведениях артиста, умершего в возрасте 84 лет, выразил ТАСС в воскресенье джазовый дирижер, композитор и пианист Анатолий Кролл.

"Неважно, сколько вместе мы работали, мне жаль, что ушел из жизни человек, которого все знают. Было очень большое количество почитателей его своеобразного творчества. Основная характеристика его творчества, которую бы я дал, была бы положительной, все-таки он был человеком, любящим свою родину. Где бы он ни жил, Россия оставалась для него близкой", - отметил Кролл.

По его словам, у него были достаточно добрые отношения с Токаревым. В 1950-1960-е годы шансонье работал в молодежном джаз-оркестре Кролла при Тульской филармонии. "Он работал в моем коллективе до его эмиграции в Америку и даже после, когда он был в Америке, были организованы большие гастроли по России с моим оркестром. Мы даже сделали эстрадно-симфонический оркестр, была и струнная группа, что его очень поразило и впечатлило", - поделился Кролл.

Как рассказал Кролл, по возвращении Токарева в Россию джазменом была записана большая пластинка с его аранжировками к песням шансонье. "Я был инициатором этого изделия. Я думаю, что он эту пластинку очень уважительно берег до конца своих дней, потому что более яркого материала, который остался бы как память о нем, даже трудно представить", - добавил он.