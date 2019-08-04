Депутат Думы призвал правоохранителей отреагировать на призывы вычислять детей полицейских

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы должны самым суровым образом отреагировать в соответствии с Уголовным кодексом на "возмутительные" призывы в соцсетях вычислять детей сотрудников полиции. Об этом заявил ТАСС в воскресенье председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя призывы, опубликованные в Twitter одним из пользователей, предложившим идентифицировать сотрудников полиции и ОМОН, чтобы их дети "однажды не пришли из школы".

"Призывы к совершению противоправной деятельности против детей, вне зависимости от того, дети ли это сотрудников полиции или чьи-то еще, должны расцениваться со всей серьезностью и получать адекватную оценку в соответствии с Уголовным кодексом РФ, правоохранительные органы должны соответствующим образом отреагировать", - подчеркнул парламентарий. Он предупредил, что "тот, кто делает такие заявления, - не важно, в соцсетях или где-то еще, - должен понимать, что по сути публично подстрекает к совершению целого ряда особо тяжких преступлений и является их соучастником".

Глава думского комитета пояснил, что опубликованные в соцсети призывы подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса, "не только как преступление против личности, но и в том числе как публичные призывы к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительного органа, а равно их близких в целях воспрепятствования их законной деятельности, что по совокупности может наказываться очень сурово, вплоть до пожизненного лишения свободы".