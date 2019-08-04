Супруга Асада сообщила, что победила рак

ТАСС, 4 августа. Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы. Об этом она сообщила в прямом эфире, выступая в программе сирийского телеканала Syria .

"Я горжусь тем, что выздоровела благодаря помощи сирийских врачей, что говорит о высоком уровне отечественной медицины", - отметила она.

"Я советую каждой женщине старше 40 лет регулярно проходить обследование, чтобы вовремя обнаружить это опасное заболевание и избавиться от него, - сказала она. - Это вполне естественно, не надо бояться, потому что в противном случае последствия могут быть тяжелыми".

Асма Асад поблагодарила сирийцев, которые поддерживали ее в борьбе, с раком и пожелала скорейшего выздоровления всем онкологическим больным. "Я также желаю, чтобы поскорее поправились наши раненые, и по Божьей милости Сирия жила в мире и процветании", - подчеркнула она.

27 января врачи в военном госпитале Дамаска успешно провели операцию супруге президента республики по удалению злокачественной опухоли молочной железы. За последовавшим ее выздоровлением следили в социальных сетях многие сирийские граждане.

Асма Асад курирует программу "Пострадавшим за Родину", которая нацелена на скорейшую реабилитацию инвалидов войны и их возвращение к общественно полезной деятельности. Кроме того, она опекает семьи погибших военнослужащих и интернаты для сирот. Другое направление ее деятельности - поощрение молодых талантов, их направление на научную стажировку за рубеж, в том числе в Россию.

Асма Асад родилась и получила образование в Великобритании. До замужества работала специалистом по инвестиционно-банковской деятельности.

Супруга президента Сирии была признана французским журналом Elle самой изящной первой леди планеты 2008 года. У нее трое детей - дочь Зейн (15 лет) и сыновья Хафез (17 лет) и Карим (14 лет).