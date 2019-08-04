Жители хутора в Адыгее посадят в память о Вилли Токареве белую березу

МАЙКОП, 4 августа. /ТАСС/. Память автора и исполнителя шансона Вилли Токарева, скончавшегося на 85-м году жизни, будет увековечена на его родине - в хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгеи. Хуторяне посадят в честь своего знаменитого земляка белую березу и установят на здании школы, где он учился, мемориальную доску, сообщил ТАСС краевед, историк, заслуженный журналист Адыгеи, уроженец хутора Александр Данильченко.

"Сегодня не стало нашего знаменитого земляка Вилли Токарева <…>. В память о нем мы установим мемориальную доску на здании старой хуторской школы, где сейчас православный храм, и высадим белую березу. Последний раз, когда он был здесь, 24 октября 2013 года, Вилли вспоминал, что большая береза росла во дворе его дома. Да он и в своем творчестве белые березы воспел, они ассоциировались у него с родиной - Россией, с русским раздольем, красотой полей", - сказал Данильченко.

Уроженец хутора Чернышов Северо-Кавказского края РСФСР, Вилли Токарев покинул родные места в 1948 году. Его семья перебралась в Каспийск (Дагестан), куда главу семьи, отца Вилли, в голодные и трудные послевоенные годы позвал боевой друг.

"Почти 70 лет назад наша семья уехала из хутора Чернышев, в котором мне довелось родиться и провести половину детства. И вот спустя столько времени я все же вернулся на родную землю", - процитировал Данильченко слова шансонье, который приехал на свою малую родину в 2013 году.

Его визит в Адыгею не был случайным: к юбилею Токарева его супруга и продюсер артиста Юлия Бединская и американский режиссер Ави Абрамов планировали снять документальный фильм "Мой Вилли".

"Милый край родной"

Краевед вспоминает, что шансонье погостил в своем родном доме, где живет до сих пор его двоюродная сестра Зинаида Ивановна Желтобрюх. Ему довелось познакомиться с многочисленными внуками и правнуками по роду Подколзиных. "Конечно, многое стерлось из памяти, но сегодня эти воспоминания ожили, всколыхнулись с новой силой. Кое-что угадывается и сегодня - те же улицы, та же речка. Из детства вспоминается большая русская печь, которую мама топила соломой и бурьяном, пекла в ней хлеб. На ней мы и спали зимой", - вспоминает Данильченко слова Токарева.

Побывал Токарев на берегах реки Лаба, где проходило его детство, прокатился верхом на коне. Во дворе хуторской школы-семилетки, где он в школьные годы основал свой ансамбль, был дан большой концерт для земляков.

"На вопрос, что дает ему силы и энергию, бодрость и жизнелюбие, он неподражаемым, с хрипотцой, голосом ответил: "Это все от родной земли. От этих просторов, синего бездонного неба. Во мне звучит поэзия и музыка родной земли", - резюмировал Данильченко.