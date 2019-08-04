Международный мотофестиваль Harley Days в Петербурге собрал 73 тыс. посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль St. Petersburg Harley Days в Петербурге объединил представителей 27 стран и собрал порядка 73 тыс. посетителей. Об этом по итогам трехдневного мероприятия рассказал ТАСС президент фестиваля Григорий Путинцев.

"Итог фестиваля: 4,5 тыс. мотоциклов, 27 стран, за три дня порядка 72-73 тыс. посетителей", - поделился он впечатлениями.

По словам президента фестиваля, в отличие от предыдущих лет, в этом году мероприятие получило "беспрецедентную поддержку города". "Губернаторская команда помогла реально. Я всегда его [фестиваль] делал один, а в этом году колоссальную техническую помощь оказал город. Это очень сэкономило средства и расширило возможности", - сказал собеседник агентства.

Одним из ключевых событий фестиваля стал торжественный мотопарад, прошедший по центру Петербурга от Дворцовой площади до площади Островского и объединивший несколько тысяч мотоциклистов. Заинтересованные посетители смогли увидеть десятки мотоциклов, в том числе доработанных российскими мастерами, на Custom bike show. Помимо этого зрителей порадовала обширная концертная программа.

Мотофестиваль в Санкт-Петербурге проводится с 2011 года. В 2017 году мероприятие заняло первое место в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.