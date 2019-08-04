Эксперт: в РФ должны быть проработаны нормы, защищающие семьи правоохранителей от угроз

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Семьи сотрудников правоохранительных органов необходимо защитить от угроз, для этого надо проработать соотвествующие юридические нормы, так считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"К сожалению, случаи, когда поступают угрозы семьям сотрудников правоохранительных органов, не единичны. Необходимо дополнительно проработать и закрепить юридические нормы, предусматривающие защиту от угроз. Я считаю, что в подобных случаях реакция должна быть молниеносная и жесткая. И это дело чести для всей правоохранительной системы - обеспечить безопасность родных и близких сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих общественную безопасность", - сказал он ТАСС.

По его словам, для выявления подозреваемых, угрожающих сотрудникам и их семьям, должны работать лучшие следователи, оперативные сотрудники и использоваться новейшая техника.

"Дело в том, что даже если люди не собирались осуществлять свои намерения, высказанные в угрозах, то есть очень много невменяемых людей, которые могут это воспринять как призыв", - отметил Цветков.

Подстрекательство со стороны блогера

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Владислава Синицы, разместившему в Twitter под ником "Макс Стеклов" запись с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несогласованных акций. Он задержан, ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенной публично, с угрозой применения насилия. По этой статье максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как установило следствие, Владислав Синица оставил под одним из постов о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, комментарий с угрозами в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих порядок во время мероприятий в столице. Таким образом он предлагает мстить властям за действия во время несогласованных акций. Там же он подтвердил, что сам участвует в незаконных митингах в Москве.

Угрозы в отношении детей сотрудников полиции вызвали возмущение пользователей соцсетей. Многие из них в комментариях призвали Следственный комитет России и МВД дать оценку таким заявлениям.