Эксперт: угрозы в адрес силовиков должны пресекаться как попытки разжечь социальную рознь

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Угрозы в адрес сотрудников Росгвардии и полиции и членов их семей необходимо пресекать, поскольку они разжигают социальную рознь. Это подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев, комментируя задержание блогера, призывавшего к насилию в отношении детей сотрудников силовых ведомств.

В воскресенье Следственный комитет предъявил обвинение в экстремизме блогеру Владиславу Синице, разместившему под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков.

Как пояснил Матвейчев, действия Синицы являются не чем иным, как "разжиганием социальной розни по отношению к представителям определенной группы населения", "в данном случае она [социальная группа] как бы расчеловечивается". "Такие призывы воспринимаются его аудиторией совершенно буквально, это не какая-то риторика, это призывы к действию и это разжигание социальной розни", - предупредил эксперт.

Он убежден, что подобные действия должны пресекаться. "Они [сотрудники правоохранительных органов] должны знать, что государство защищает их и их семьи, и не бояться делать свою работу", - подчеркнул собеседник агентства.

По оценке Матвейчева, в ходе прошедшей в субботу несогласованной акции в Москве и по ее итогам "правоохранители сработали профессионально", в том числе и при пресечении противоправных действий в интернете. "Вычисляли не только вот таких вот блогеров, но и тех, кто в соцсетях организовывал группы и микрочаты, а также тех, кто финансировал поездки из других городов Подмосковья на протестные акции", - заключил он.