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МИД России предупредил об угрозе шторма в Японии и Южной Кореи

Ситуационно-кризисный центр сообщил, что существует угроза наводнений и перебоев в работе транспорта

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Франсиско" 6-7 августа достигнет некоторых регионов Японии и Южной Кореи. Существует угроза наводнений и перебоев в работе транспорта, сообщается в воскресенье на странице департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

"В Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско". 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа - южных районов Республики Корея, - говорится в сообщении. - [Существует] угроза наводнений. Возможны сбои в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения".

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ЯпонияРеспублика Корея
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