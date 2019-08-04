МИД России предупредил об угрозе шторма в Японии и Южной Кореи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Франсиско" 6-7 августа достигнет некоторых регионов Японии и Южной Кореи. Существует угроза наводнений и перебоев в работе транспорта, сообщается в воскресенье на странице департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

"В Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско". 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа - южных районов Республики Корея, - говорится в сообщении. - [Существует] угроза наводнений. Возможны сбои в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения".