В Росгвардии надеются, что призывавший к насилию над детьми блогер предстанет перед судом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии надеются, что призывавший к насильственным действиям в отношении детей правоохранительных органов блогер предстанет перед судом и приговор ему станет примером для других подобных провокаторов. Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Судя по его публикациям, он поддерживает тех, кто организовывает несогласованные массовые мероприятия, втягивая в это молодежь. После проведенного расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех подобных провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными", - сказал он.

Грибакин также отметил, что сотрудники Росгвардии и военнослужащие ведомства - это люди не из робкого десятка. "Они неоднократно участвовали в проведении специальных операций, в ходе которых задерживались особо опасные преступники, а также члены террористических и экстремистских группировок, которые готовили серьезные преступления в отношении граждан нашей страны. Вся наша деятельность направлена на защиту граждан от преступных посягательств, поэтому весьма удивительно, что именно гражданин нашей страны стал автором такой публикации", - заключил представитель ведомства.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Владислава Синицы, разместившего под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несанкционированных акций в Москве. Блогер задержан, ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенном публично, с угрозой применения насилия.