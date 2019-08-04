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В Росгвардии надеются, что призывавший к насилию над детьми блогер предстанет перед судом

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин отметил, что приговор "будет прекрасным примером" для тех, кто думает, что за распространение подобных публикаций можно остаться безнаказанным

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии надеются, что призывавший к насильственным действиям в отношении детей правоохранительных органов блогер предстанет перед судом и приговор ему станет примером для других подобных провокаторов. Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

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"Судя по его публикациям, он поддерживает тех, кто организовывает несогласованные массовые мероприятия, втягивая в это молодежь. После проведенного расследования этот гражданин предстанет перед судом, и мы надеемся, что приговор будет прекрасным примером для всех подобных провокаторов, которые думают, что за распространение подобных публикаций в интернете останутся безнаказанными", - сказал он.

Грибакин также отметил, что сотрудники Росгвардии и военнослужащие ведомства - это люди не из робкого десятка. "Они неоднократно участвовали в проведении специальных операций, в ходе которых задерживались особо опасные преступники, а также члены террористических и экстремистских группировок, которые готовили серьезные преступления в отношении граждан нашей страны. Вся наша деятельность направлена на защиту граждан от преступных посягательств, поэтому весьма удивительно, что именно гражданин нашей страны стал автором такой публикации", - заключил представитель ведомства.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Владислава Синицы, разместившего под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несанкционированных акций в Москве. Блогер задержан, ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенном публично, с угрозой применения насилия.

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