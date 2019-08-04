Рабочая группа Госдумы обсудит причины лесных пожаров и меры их предотвращения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Профильная рабочая группа Госдумы проведет в понедельник совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии.

"Планируется обсудить, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами исполнительной власти субъектов РФ профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы", - сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

Кроме того, будет уделено внимание вопросам восстановления лесов, минимизации последствий, а также снижения размеров материального ущерба от такого рода ЧС.

Необходимые меры

В преддверии совещания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что региональным властям необходимо более ответственно подходить к теме лесообустройства, в первую очередь в тех случаях, когда "выдают порубочные билеты в местах, где нет просек". Он также подчеркнул приоритет сохранения лесов.

Володин уточнил, что рабочая группа проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Также депутаты запросят информацию о том, какую работу провели профильные ведомства после того, как Госдумой были приняты поправки в законодательство в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. Спикер считает, что уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения лесных пожаров.

Он напомнил, что в прошлом году были приняты дополнительные нормы, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров. Политик пояснил, что более широкая просека позволяет остановить распространение пожара. "Выбирая между точечной вырубкой лесного массива, где произрастают высококачественные породы леса (такие как кедр, сосна, ель, лиственница), позволяющие заработать больше, и расширением просек, где произрастает лес смешанных пород, в том числе более дешевые, например, береза, ольха, лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами", - сказал он, отметив, что такой подход распространен повсеместно.

По его мнению, было бы правильно выдавать разрешения на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, и "в приоритетном порядке предоставлять участки под вырубку для расширения просек".

В целом, отметил Володин, для сохранения леса "нужно в обязательном порядке там, где это возможно, разбить его на просеки". По его словам, сегодня ширина имеющихся в лесах просек не превышает 6 метров, при этом было бы правильно их "расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар".

Оценка адекватности наказания

Как ожидается, в дискуссии примут участие руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Также приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Рослесхоза, МЧС РФ, Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ.

Среди прочего планируется оценить, достаточно ли существующих мер уголовной и административной ответственности за лесные пожары, сообщил Пискарев. По его мнению, "ответственность должны нести не только те, кто намеренно поджигает лес, в том числе чтобы скрыть следы незаконной вырубки, то есть совершает сразу два преступления, но и те, кто халатно относится к безопасности лесов, к мерам по профилактике лесных пожаров".

По состоянию на воскресенье в России действует 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Кроме того, сразу в двух сибирских регионах - Бурятии и Иркутской области устраняют последствия паводков.