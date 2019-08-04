"Ласточка" начнет курсировать между Москвой и Белгородом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый скоростной электропоезд "Ласточка" отправится в понедельник в 14:10 из Москвы в Белгород, куда прибудет в 21:40. В обратном направлении поезда начнут курсировать на следующий день - с отправлением из Белгорода в 04:35 и прибытием в столицу в 12:07, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

В пяти вагонах электропоезда смогут разместиться 350 пассажиров. В отдельных вагонах предусмотрены места для инвалидов-колясочников, пассажиров с животными, а также места бизнес-класса.

Как сообщалось ранее, на 2020 год планируется корректировка расписания, время в пути сократится.

Белгород удален от Москвы на 660 км, со столицей его связывает Юго-Восточная железная дорога. В настоящее время из столицы до Белгорода можно добраться на восьми поездах, продолжительность в пути составляет от семи до 11 часов.