Муфтия и Духовное управление мусульман Москвы оштрафовали за нарушение КоАП

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи № 248 по Симоновскому району Москвы назначил административные штрафы в размере по 30 тыс. рублей муфтию столицы Ильдару Аляутдинову и возглавляемому им Духовному управлению мусульман (ДУМ) Москвы. Как уточнили ТАСС в судебном участке, они привлечены к ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

"Аляутдинов признан виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 5.26 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в отношении ДУМ вынесено аналогичное административное наказание.

"Дополнительное наказание ДУМ: конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения", - говорится в карточке суда.

Как уточнили ранее ТАСС в суде, речь идет об административных протоколах из-за выпуска религиозной литературы с нарушением в маркировке. Проверкой ставших предметом разбирательства печатных изданий занималось главное управление Министерства юстиции РФ по Москве.

Нарушение закона по части 3 статьи 5.26 КоАП РФ ("Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой"), по которой привлечены Аляутдинов и возглавляемое им управление, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов.