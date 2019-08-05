Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тропического шторма "Франсиско"

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр в понедельник объявил штормовое предупреждение на 8 и 9 августа из-за прогнозируемого выхода тропического шторма "Франсиско" к южному побережью Приморья. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франсиско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья Приморского края утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине [региона] - местами очень сильные дожди с количеством [осадков] 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, в отдельных районах прогнозируются грозы, а на побережье скорость ветра будет достигать 18-23 м/с

Ожидается, что подъем уровня воды в реках Приморья составит 0,8-1,5 м. На небольших реках в южных и восточных районах возможен резкий подъем уровня воды до 3 м с подтоплением в том числе сельскохозяйственных угодий и участков дорог.