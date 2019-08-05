Национальная стрелковая ассоциация США выразила соболезнования жертвам нападений

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам этих трагедий и их семьям, а также сообществам Эль-Пасо и Дейтона", - говорится в заявлении ассоциации. "NRA привержена [принципам] безопасного и законного использования огнестрельного оружия теми, кто использует свои свободы, обозначенные во второй поправке [к конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия]", - отмечается в распространенном документе.

В ассоциации отметили смелость тех, кто первым отреагировал на стрельбу в обоих городах и оказывал помощь. "Мы не намерены участвовать в политизировании этих трагедий, но, как и всегда, мы с радостью будем работать над поиском действенных решений того, как оградить нас от людей, совершающих эти ужасные преступления", - подчеркнули в ассоциации.

За последние два дня в США произошли несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали 29 человек. В субботу мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо, 20 человек погибли, 26 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).