В Алеппо возобновилась работа завода по переплавке металла

АЛЕППО /Сирия/, 5 августа. /ТАСС/. Крупный завод по переплавке металла возобновил работу в промышленном районе Алеппо Шейх Наджар, сообщил журналистам директор предприятия Абдель Карим Килисли.

"Заново пришлось отстраивать все, даже стены. Конечно, никакого оборудования не осталось. Мы приступили к ремонту, сами соорудили плавильную печь", - сказал он.

По словам директора предприятия, завод до войны производил буровые установки для нефтяных и водоносных скважин и был известен за пределами Сирии. После начала боевых действий выпуск продукции пришлось остановить, предприятие было разрушено.

Сейчас завод выпускает от 75 до 100 тонн металла в месяц. Продукция используется в строительной отрасли при изготовлении металлоконструкций. Работают на предприятии бывшие беженцы, вернувшиеся домой.

Директор завода отметил, что основная проблема при производстве - нехватка сырья. "Мы далеко не единственный завод, перерабатывающий металл. Иногда цена на металлолом слишком высокая, и его становится невыгодно покупать. Если бы не это, мы могли бы работать в три смены и производить в три раза больше", - добавил Килисли.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.